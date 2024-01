Borse europee caute, si scommette su tagli Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, orfane oggi del faro diin occasione del Martin Luther King Day.Gli investitori tornano a scommettere sui tagli ai tassi da parte della Federal Reserve dopo che venerdì i prezzi alla produzione statunitensi sono scesi a sorpresa. Restando in tema di banche centrali, mossa a sorpresa della Banca popolare cinese che ha lasciato il tasso invariato sui suoi prestiti, a un anno, al 2,5%.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,096. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,22%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +159 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,78%.è stabile, riportando un moderato -0,08%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,03%, e poco mosso, che mostra un -0,15%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 30.416 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 32.524 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo(+2,74%),(+2,46%),(+1,96%) e(+1,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,42%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,67%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,09%.del FTSE MidCap,(+2,70%),(+1,75%),(+1,64%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,28%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,35%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,15%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,11%.