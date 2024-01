Seduta negativa per Piazza Affari, acquisti sul risparmio gestito

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -in mancanza di indicazioni da Wall Street, che è chiusa per le celebrazione del Martin Luther King Day . Sul fronte macroeconomico, stamattina Eurostat ha comunicato che a novembre 2023 l'area euro ha registrato un surplus di 20,3 miliardi di euro neglicon il resto del mondo, rispetto a un deficit di 13,8 miliardi di euro nel novembre 2022; sempre a novembre, la è diminuita dello 0,3% nell'area euro, mentre rispetto a novembre 2022 è diminuita del 6,8%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,095. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,44%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +158 punti base, con ilche si posiziona al 3,78%.piccola perdita per, che scambia con un -0,49%, tentenna, che cede lo 0,39%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,72%.Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,47%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 32.430 punti. Poco sotto la parità il(-0,24%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,68%.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 15/01/2024 è stato pari a 1,7 miliardi di euro, in calo del 20,19%, rispetto ai 2,13 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,44 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,34%),(+1,01%),(+0,94%) e(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,34%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,14%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'2,00%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,90%.di Milano,(+3,77%),(+3,43%),(+3,38%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,99%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,95%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,83%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,81%.