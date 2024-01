Mercati asiatici negativi, Tokyo interrompe il rally

Tokyo

(Teleborsa) -, conche aveva portato l'indice più importante (il Nikkei 225) a toccare massimi in 34 anni. Sul fronte macroeconomico, i dati di questa mattina hanno mostrato una, il che indica una scarsa pressione sulla Bank of Japan affinché prenda in considerazione l'idea di abbandonare la sua posizione ultra-accomodante.ilchiude la seduta con un calo dello 0,79%, troncando così la scia rialzista sostenuta da otto guadagni consecutivi, iniziata il 4 di questo mese, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza(+0,11%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.sale dello 0,27%.In netto peggioramento(-2,09%); sulla stessa tendenza, in ribasso(-1,12%).Consolida i livelli della vigilia(-0,12%); in rosso(-1,07%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,05%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,59%. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,29%.Il rendimento dell'scambia 0,59%, mentre il rendimento per ilè pari 2,53%.