Asia negativa, crollano i listini cinesi dopo dati macro di fino anno

(Teleborsa) -, dopo che il funzionario della Fed statunitense ha minimizzato le aspettative per i primi tagli dei tassi di interesse, dicendo che non è necessario procedere rapidamente vista la recente resilienza dell'economia statunitense.A spiccare sono i, dopo che la è risultata essere del 5,2% nel 2023, battendo l'obiettivo del 5% di Pechino, anche se la lettura del quarto trimestre è stata inferiore alle attese degli analisti e una serie di altri dati macroeconomici hanno fornito undella più grande economia asiatica., chiude sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,40%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il mercato di, che continua la seduta al 2,41%, e, che mostra un -2,09%.Pesante la Borsa di(-4,06%); sulla stessa tendenza, depresso il mercato di(-2,47%). In netto peggioramento(-1,76%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo(-0,32%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,39%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,61%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,1%.Il rendimento dell'tratta 0,61%, mentre il rendimento delè pari 2,51%.