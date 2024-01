Wall Street debole. Occhi sulla Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

United Health

Boeing

Caterpillar

Walgreens Boots Alliance

Walt Disney

Intel

T-Mobile US

Datadog

CrowdStrike Holdings

ON Semiconductor

Microchip Technology

Moderna

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'perde lo 0,94%, continuando la seduta a 4.721 punti. In ribasso il(-1,21%); come pure, in rosso l'(-0,9%).L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali. Gli addetti ai lavori scommettono su un primo taglio dei tassi, già a partire dal mese di marzo, anche se il governatore della Federal Reserve, Christopher Waller, ha detto che non c'è fretta. Indicazioni sull'economia potranno arrivare stasera dal Beige Book.Il sentiment degli investitori viene condizionato anche dall'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro, con quello del decennale tornato sopra il 4%, e la crescita inferiore al previsto del PIL cinese, con conseguenti timori per l'economia globale.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,92%),(-1,54%) e(-1,28%).del Dow Jones,(+2,07%) e(+1,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,49%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,00%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,68%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,68%.Tra idel Nasdaq 100,(+0,78%) e(+0,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,40%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,92%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,86%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,73%.