Borse europee chiudono piatte. Sotto la parità Piazza Affari

(Teleborsa) - Lepeggiorano nel pomeriggio, dopo l'avvio debole di Wall Street e l'intervento conclusivo di Christine Lagarde al forum di Davos,. Gli investitori continuano a monitorare leper avere indicazioni sull'evoluzione della politica monetaria, e attendono l'avvio della stagione dei risultati, che inizierà la settimana prossima.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.024,7 dollari l'oncia. Lieve calo del(Light Sweet Crude Oil), che scende a 73,73 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +157 punti base, mentre ilsi attesta al 3,87%.resta vicino alla parità(-0,07%), piatta, che tiene la parità, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,40%.Ilarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,22%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 32.362 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,14%); variazioni negative per il(-1,09%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 19/01/2024 è stato pari a 2,18 miliardi di euro, in calo del 14,56%, rispetto ai 2,55 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,53 miliardi.di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,50%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,35%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,05%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,86%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,61%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,96%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,48%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,40%.Tra i(+4,41%),(+4,08%),(+3,30%) e(+3,08%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,12%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,15%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,02%.scende del 2,84%.