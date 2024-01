Piazza Affari positiva, spiccano MPS per dividendo e Hera con piano

ASML Holding

(Teleborsa) -, con la stagione dei risultati societari che entra nel vivo. Oggi il focus è sui titoli, dopo che la società olandese di macchinari per semiconduttoriha registrato ottimi ordini trimestrali e il colosso tedesco del softwareha annunciato un piano di ristrutturazione per il 2024 che interesserà 8.000 ruoli, in una spinta verso l'intelligenza artificiale. Il prossimo settore sotto osservazione sarà il, visto che domani diffonderà i dati il conglomerato franceseSul, la lettura dei dati provvisori dell'ha registrato la più lenta contrazione in sei mesi dell'attività economica dell'eurozona con riduzioni che persistono sia nel settore manifatturiero che terziario a causa del calo dei nuovi ordini.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.033,6 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,34%.Si riduce di poco lo, che si porta a +156 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre ilsi attesta al 3,87%.avanza dell'1,28%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,33%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,82%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,59% a 30.256 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 32.403 punti. Guadagni frazionali per il(+0,64%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+0,89%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 3,87% (con il mercato che scommette su un ritorno al dividendo già a partire dai risultati 2023). Denaro su, che registra un rialzo del 2,79% (dopo l' approvazione del Piano industriale al 2027 , che prevede un aumento dei dividendi). Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,51%. Buona performance per, che cresce del 2,37%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,78%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,79%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.del FTSE MidCap,(+4,14%),(+2,77%),(+2,69%) e(+1,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,18%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,28%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,88%.