Milano marcia in positivo con gli altri mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, che si buttano alle spalle le, che ha escluso la possibilità di tagli dei tassi imminenti in UE. Più interesse desta, in uscita oggi, che sarà letto alla luce dellaa prossima settimana.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,086. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.021,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dell'1,03%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +154 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,78%.piatta, che tiene la parità, in luce, con un ampio progresso dell'1,08%, e effervescente, con un progresso dell'1,99%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,53%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 32.488 punti.Pressoché invariato il(+0,13%); leggermente positivo il(+0,47%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,78%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,84%.Decolla, con un importante progresso del 4,34%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,96%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,77%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,51%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,62%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,86%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,97%),(+5,60%),(+2,94%) e(+1,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,05%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,26%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,25%.