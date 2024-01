Europa debole guarda alla Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali. Dopo lae la, la scorsa settimana, protagoniste questa ottava sono lache deciderà giovedì la sua politica monetaria e, soprattutto, lamercoledì. Scontato che non sarà il giorno del taglio dei tassi di interesse, seppur considerato imminente, ma importanti saranno le indicazioni che potranno arrivare sulle tempistiche delle prossime mosse della banca centrale americana.E' attesa una settimana importante anche per gli utili negli USA, con lache volge al termine con le società tech, come: Microsoft, Apple, Meta, Amazon e Alphabet, mentre entra nel vivo in Europa.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,51%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 78,15 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +153 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,75%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,45%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,24%, e andamento cauto per. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,68%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 32.334 punti.Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,66%.Buona performance per, che cresce dell'1,61%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,10%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,59%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,3 punti percentuali.Calo deciso per, che segna un -4,04%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,87%.Tra i(+8,93%),(+3,10%),(+2,46%) e(+1,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,57%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,94%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,74%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,66%.