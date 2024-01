Milano in leggero rialzo. Affonda Saipem, poco mossa Generali

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. A Milano spicca il crollo di, dopo un incidente sulla nave posatubi Castorone al largo delle acque australiane, e l'andamento poco mosso di, che ha annunciato un piano di buyback di 500 milioni di euro in occasione dell'Investor Day.Dal punto di vista, l'economia tedesca ha subito una contrazione dello 0,3% nel quarto trimestre 2023 rispetto ai tre mesi precedenti, mentre l'economia italiana è cresciuta dello 0,7% nel 2023.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,082. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,36%.Sulla parità lo, che rimane a quota +153 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,75%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,60%, e composta, che cresce di un modesto +0,28%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,37% a 30.344 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 32.521 punti.In moderato rialzo il(+0,27%); consolida i livelli della vigilia il(-0,05%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce dell'1,86%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,38%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,28%.avanza dell'1,28%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,94%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,23%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,12%.Tra i(+4,37%),(+2,75%),(+1,91%) e(+1,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,85%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,78%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,76%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%.