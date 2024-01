Seduta all'insegna del toro in Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

Saipem

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Sulla piazza milanese spiccano il crollo di, dopo un incidente sulla nave posatubi Castorone al largo delle acque australiane, il buon rialzo di, dopo che General Motors ha detto di essere ottimista sul 2024, e di, che ha annunciato un piano di buyback di 500 milioni di euro in occasione dell'Investor Day.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,084. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.034,3 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,63%.Avanza di poco lo, che si porta a +156 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,81%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,44%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,48%. Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,29% sul, mentre, al contrario, cede alle vendite il, che chiude a 32.402 punti.In frazionale progresso il(+0,34%); pressoché invariato il(-0,03%).Il controvalore del 30/01/2024 degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,32 miliardi di euro, con una variazione del 2,96%, rispetto ai precedenti 2,39 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,83%),(+3,41%),(+3,09%) e(+2,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,72%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,08%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,00%.Tentenna, che cede lo 0,70%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,66%),(+2,17%),(+2,04%) e(+1,98%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,85%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,02%.