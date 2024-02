Mercati europei positivi, Milano inclusa

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Tenaris

Telecom Italia

Campari

Stellantis

Saipem

ENI

Unicredit

BPER

Philogen

Ariston Holding

Tod's

Juventus

D'Amico

Intercos

Carel Industries

Technoprobe

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Tra gli investitori c'è grande attesa per la pubblicazione oggi del, che darà maggiori indicazioni alla Federal Reserve che, nella prima riunione di politica monetaria di quest'anno ha frenato le scommesse su un taglio dei tassi nella prossima riunione di marzo. Gli addetti ai lavori stimano una creazione di, nel mese di gennaio, di 180.000 unità, a fronte di un tasso di disoccupazione in crescita al 3,8%.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.054,8 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 74,06 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +159 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,73%.avanza dello 0,71%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,49%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,52%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,36%; sulla stessa linea, il, che si porta a 32.966 punti.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,22%.Denaro su, che registra un rialzo del 3,16% con l’ offerta del MEF per Sparkle.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,17%.Buona performance per, che cresce del 2,09%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,97%. Debole, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,75%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,54%.Tra i(+3,53%),(+2,24%),(+2,12%) e(+1,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,72%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,11%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,31%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%.