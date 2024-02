Positivo il Nikkei 225 su scia Wall Street

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo l'ultima seduta della settimana per la borsa di, sulla scia dei guadagni messi a segno da Wall Street, la vigilia, dopo il netto sell-off della sessione precedente, con gli investitori delusi dalla Federal Reserve che ha smorzato le speranze di tagli anticipati dei tassi di interesse.Ilsegna un rialzo dello 0,52%, mentre, al contrario, giornata da dimenticare per, che ritraccia del 4,03%.Variazioni negative per(-0,74%); balza in alto(+2,82%).Su di giri(+1,72%); come pure, positivo(+1,44%).La giornata dell'1 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,08%. Sottotono l', che passa di mano con un calo dell'1,02%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%.Il rendimento dell'è pari 0,67%, mentre il rendimento delscambia 2,44%.