Listini europei deboli, Milano inclusa

Intesa

Unicredit

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Leonardo

Pirelli

BPER

Amplifon

Interpump

ERG

Fineco

Nexi

Ferretti

Juventus

Lottomatica

Cembre

MFE B

Alerion Clean Power

Digital Value

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sul fronte delle banche centrali, il presidente della Federal Reserve,ha ridimensionato le aspettative sui tagli dei tassi di interesse quest'anno, smorzando le ipotesi di una riduzione del costo del denaro, a marzo.Prosegue nel frattempo la stagione delle trimestrali: oggiha annunciato un utile 2023 balzato a 7,7 miliardi ed un nuovo buyback; sotto i riflettori ancoraall'indomani dei risultati trimestrali sopra le attese , la previsione di un utile netto 2024 sostanzialmente in linea con il 2023 e l'annuncio che da quest'anno introdurrà una politica di distribuzione ordinaria con un payout di almeno il 90% dell'utile netto.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,073. L'è sostanzialmente stabile su 2.025,5 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 73,18 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,88%.è stabile, riportando un moderato -0,04%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,50%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,27%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 30.992 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 33.126 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,29%),(+2,94%),(+2,30%) e(+2,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,23%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,39%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,37%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,38%.del FTSE MidCap,(+5,11%),(+4,06%),(+2,81%) e(+2,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,69%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,25%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,97%.