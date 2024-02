Asia in ribasso con l'eccezione di Hong Kong. Buoni conti per Sony

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo il tonfo di Wall Street causato da un'inflazione sopra le attese, ad eccezione di Hong Kong, che mostra un buon guadagno al ritorno agli scambi. Rimangonoi listini della Cina continentale.Spicca, il cui utile operativo è aumentato del 10% nel, battendo le stime, grazie alla forza delle sue attività finanziarie, cinematografiche e musicali. La società giapponese ha venduto 8,2 milioni di unità dinel terzo trimestre, che abbraccia la stagione chiave dello shopping di fine anno, rispetto ai 7,1 milioni di unità dell'anno precedente.Il listino ditermina la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,69%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso.Buona la prestazione di(+0,94%); in ribasso(-1,1%). In lieve ribasso(-0,5%); con analoga direzione, in rosso(-0,73%).Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,21%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 13 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,01%.Il rendimento dell'tratta 0,75%, mentre il rendimento delè pari 2,46%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. -0,7%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 1,8%; preced. -0,9%)05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,7%).