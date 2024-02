FS Sistemi Urbani diventa Socio Sostenitore di Fondazione ROMA REgeneration

(Teleborsa) - Dopo Fondazione Roma, anche(società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS) entra come Socio Sostenitore nella, nata per sostenere un progetto di rilancio della Capitale basato su una visione nuova della città e su princìpi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. FS Sistemi Urbani ha tra le priorità strategiche lae laper le aree urbane al fine di contribuire alla realizzazione di città sempre più green, smart e a misura d’uomo.La Fondazione accoglie "con entusiasmo l’ingresso di FS Sistemi Urbani in qualità di sostenitore. Un’adesione fondamentale per fornire un ulteriore impulso al raggiungimento degli obiettivi stabiliti". "FS Sistemi Urbani e Fondazione Roma REgeneration condividono gli stessi valori e la medesima visione per la riqualificazione e il rilancio delle aree urbane" ha dichiarato. "Siamo certi che la nostra adesione favorirà un dialogo costruttivo sulle diverse tematiche della rigenerazione urbana con l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni per valorizzare appieno l’enorme potenziale della città".Il 20 febbraio alle 9.15, presso l'Auditorium della Tecnica di Confindustria a Roma, la Fondazione Roma REgeneration organizzerà "" e presenterà un rapporto sulle prospettive di sviluppo della Capitale. L'evento sarà un’occasione per i principali stakeholder di settore per analizzare le prospettive di sviluppo della Capitale e per confrontarsi su come renderla un polo attrattivo internazionale grazie ad iniziative che ne valorizzino il potenziale inespresso.All'iniziativa, cui è stato riconosciuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio, della Regione Lazio e del Comune di Roma, parteciperanno, tra gli altri: Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio, e Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale.