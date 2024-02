Seduta positiva a Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per la borsa di, sulla scia dell'accelerazione messa a segno, la vigilia, dagli indici azionari statunitensi. Tra gli altri listini d'estremo oriente, rimangono chiusi per festività i listini della Cina continentale.Il chiave sull'inflazione americana, risultato superiore alle aspettative, ha spinto gli operatori a ridimensionare ulteriormente le scommesse su un prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Ora gli addetti ai lavori, restano in attesa di ulteriori segnali dallo stato di salute dell'economia americana, con i dati sulle vendite al dettaglio e le indicazioni dal mercato del lavoro.L'indice giapponese, avanza dell'1,23%. Guadagni frazionali per(+0,35%); pressoché invariato(-0,11%).Sui livelli della vigilia(+0,08%); sale(+0,79%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente. Ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,79%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,05%.Il rendimento dell'è pari 0,73%, mentre il rendimento delscambia 2,46%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. -0,8%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 1,8%; preced. -0,9%)05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,7%).