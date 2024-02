Asia contrastata, mercati cinesi in rialzo al ritorno dalle festività

Tokyo

(Teleborsa) -, con iper festeggiare il Capodanno lunare. I dati ufficiali hanno mostrato che la spesa dei consumatori è aumentata notevolmente durante la festività, con la domanda di viaggi che ha superato i livelli pre-Covid.In particolare, secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo, sono stati effettuati 474 milioni di, un aumento del 34,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e un aumento del 19% su base comparabile rispetto al periodo pre-pandemico nel 2019. I turisti nazionali hanno speso in totale circa 632,69 miliardi di yuan (circa 89 miliardi di dollari), in aumento del 7,7% rispetto allo stesso periodo di vacanza del 2019.Intanto, lacinese ha lasciato iSi muove in frazionale ribasso, con ilche lascia sul parterre lo 0,04%, mentre, al contrario, giornata di guadagni per, che continua la giornata allo 0,70%, e per Shanghai, che sale dell'1,56%.In ribasso(-0,77%); positivo(+1,19%). Leggermente positivo(+0,4%); pressoché invariato(+0,1%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,07%. Seduta positiva per l', che avanza bene dell'1,18%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,1%.Il rendimento dell'è pari 0,73%, mentre il rendimento delscambia 2,45%.