Borse europee in cauto rialzo. Attesa per i verbali delle banche centrali

FTSE MIB

Nvidia

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Iveco

Mediobanca

Banca MPS

BPER

Leonardo

A2A

Telecom Italia

Hera

Maire Tecnimont

Banca Ifis

Banca Popolare di Sondrio

Credem

Technoprobe

El.En

Reply

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il, dove si mette in luce il titolo Mediobanca dopo che Delfin ha venduto lo 0,12% tra il 9 e il 14 febbraio. Restando sul fronte bancario, HSBC ha deluso le attese degli analisti con i conti del 2023. Sul versante tech, c'è attesa per i risultati trimestrali diGli addetti continuano a guardare alle banche centrali, in vista della pubblicazione stasera degli ultimi verbali della Federal Reserve, e domani della BCE.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,08. L'è sostanzialmente stabile su 2.027,7 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,37%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +150 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,87%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,26%, spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,81%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,27%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,76%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 34.059 punti.di Milano, troviamo(+5,22%),(+3,25%),(+3,19%) e(+2,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,15%.Tentenna, che cede l'1,00%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,63%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,62%.di Milano,(+3,45%),(+2,07%),(+1,25%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,12%.scende dell'1,88%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,39%.