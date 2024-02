Mercati positivi, Milano resta alla finestra

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Campari

Saipem

STMicroelectronics

DiaSorin

Banca Generali

Recordati

Banco BPM

Generali Assicurazioni

Tinexta

MutuiOnline

Ariston Holding

Ferragamo

Technogym

Seco

De' Longhi

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia.Gli investitori guardano ai dati chiave sull'inflazione in arrivo questa settimana, da una parte all'altra dell'Oceano. Attesi anche i numeri sul PIL americano. Intanto in Giappone i prezzi sono scesi, seppur meno del previsto. Una dinamica che secondo gli addetti ai lavori potrebbe portare la Bank of Japan ad un progressivo allentamento della politica ultra espansiva dell'istituto centrale ed il graduale abbandono dei tassi negativi.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,086. Lieve aumento dell', che sale a 2.037,3 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,42%.Invariato lo, che si posiziona a +147 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,88%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,36%, senza slancio, che negozia con un -0,13%, eè stabile, riportando un moderato -0,02%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 32.581 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 34.716 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,52%) che brinda ai risultati 2023 . Bene inoltre(+2,23%),(+2,04%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,17%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,82%),(+1,54%),(+1,35%) e(+0,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,13%.scende del 3,59%.Calo deciso per, che segna un -2,41%.