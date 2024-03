Nikkei 225 supera 40.000 punti, in Cina iniziano le Due Sessioni

Tokyo

(Teleborsa) -, che ha superato la soglia dei 40.000 punti e stabilito un nuovo massimo storico, dopo che anche l'S&P500 e il Nasdaq Composite hanno raggiunto nuovi record nella giornata di venerdì.Nella giornata odierna non è stato pubblicato nessun dato macroeconomico significativo e l'attenzione degli investitori è rivolta alla cosiddetta, ovvero le tradizionali riunioni annuali del Congresso nazionale del popolo (NPC) e della Conferenza politica consultiva nazionale del poplo cinese (CCPPC). Il premier cinese Li Qiang dovrebbe descrivere gli obiettivi economici e politici per la seconda economia più grande del mondo, compreso l'Bene stabile(+0,50% a 40,109.23 punti), che chiude la sessione in rialzo, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,05%.sale dello 0,41%.Poco sotto la parità(-0,42%); sale(+1,21%). Consolida i livelli della vigilia(+0,09%); sulla stessa linea, sulla parità(-0,13%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,26%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,09%.Il rendimento dell'è pari 0,72%, mentre il rendimento delscambia 2,36%.Tra i datisui mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 52,9 punti; preced. 52,7 punti)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,9%)00:50: Partite correnti (atteso -330 Mld ¥; preced. 744,3 Mld ¥).