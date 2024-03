Domina la cautela in Asia. Tokyo chiude sulla parità

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta cauta per le borse asiatiche, che si sono mosse a cavallo della parità, mostrando una certa reticenza a prendere una direzine precisa in attesa della testimonianza dl presidente della Fed Powell questa settimana dinanzi al Congresso.Sosta intorno alla parità la Borsa di, con ilche scambia con un -0,04%, mentre il Topix fa segnare u +0,19%. Incerta la borsa di(-0,30%).Deboli le borse cinesi, conche cede lo 0,20% eche retrocede dello 0,16%. In positivo la piazza di(+1,47%).Poco sotto la parità(-0,26%); consolida i livelli della vigilia(+0,02%)dopo il dato del PIL.Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 5 marzo si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,06%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%.Il rendimento dell'è pari 0,72%, mentre il rendimento delscambia 2,31%.Tra i datisui mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,9%)00:50: Partite correnti (atteso -330 Mld ¥; preced. 744,3 Mld ¥).