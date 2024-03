Balza in avanti Piazza Affari in sintonia con l'Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banca MPS

BPER

Amplifon

Brunello Cucinelli

ERG

Iveco

Inwit

Unipol

GVS

De' Longhi

Seco

Cementir

Juventus

Alerion Clean Power

Carel Industries

Ascopiave

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l', che evidenzia un incremento dello 0,56%. È arrivata una lettura leggermente più elevata delle attese dal report sull'inflazione degli Stati Uniti nel mese di febbraio 2024, con la crescita su base annua al 3,2% (+3,1% il consensus) e l'indice core al +3,8% (vs +3,7% stimato dagli analisti). Il mercato si attende che la Fed mantenga i tassi di interesse stabili per la quinta riunione consecutiva alla prossima riunione del 19-20 marzo.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,092. L'è in calo (-0,77%) e si attesta su 2.165,9 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,49%.Lomigliora, toccando i +129 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,60%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,23%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,02%, e buona performance per, che cresce dello 0,84%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,31%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 35.901 punti.A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 3,31 miliardi di euro, con un incremento di ben 433,3 milioni di euro, pari al 15,06% rispetto ai precedenti 2,88 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,73 miliardi di azioni della seduta precedente a 1,15 miliardi di azioni del 12/03/2024.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,93%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,04%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,58%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,41%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,80%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,25%.Tentenna, che cede lo 0,91%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,81%.di Milano,(+6,76%),(+6,32%),(+4,71%) e(+4,14%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,61%.Calo deciso per, che segna un -2,93%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,40%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%.