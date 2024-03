Tonica Tokyo dopo decisione banca centrale

Tokyo

(Teleborsa) -chiude la seduta con un guadagno frazionale dopo la decisione sui tassi annunciata dalla Bank of Japan, di Kazuo Ueda. L'istituto centrale ha detto la parola fine all’era dei tassi negativi, alzando i tassi di interesse per la prima volta dal 2007: dal -0,1% al range compreso tra lo zero e lo 0,1%.La BoJ ha detto anche stop al controllo della curva dei rendimenti (YCC -Yield Curve Control) e agli acquisti degli ETF e dei J-REITS. Annunciata inoltre la riduzione graduale degli acquisti di corporate bond, destinati a essere interrotti nell’arco di un anno.L'indiceè salito dello 0,33%, raggiungendo nuovamente la soglia dei 40.000 punti.Tra le altre principali borse asiatiche al contrario, rimane ai nastri di partenza(-0,19%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.In rosso(-1,13%); sulla stessa linea, in discesa(-1%).Negativo(-0,92%); sale(+1,49%) che reagisce alla decisione della banca centrale australiana di lasciare i tassi invariati per terza volta consecutiva, mettendo in guardia sulll'inflazione.Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale dello 0,79%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +1,38%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,04%.Il rendimento dell'è pari 0,72%, mentre il rendimento delscambia 2,29%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -7,5%; preced. 1,4%)00:50: Bilancia commerciale (atteso -810,2 Mld ¥; preced. -1.758,3 Mld ¥)01:30: PMI manifatturiero (atteso 47,5 punti; preced. 47,2 punti)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,2%).