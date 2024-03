Asia chiude positiva grazie alla Fed. Record per Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta i euforica per le borse asiatiche che hanno tratto vantaggio dalle indicazioni arrivate dalla Federal Reserve che ha confermato l'ipotesi di tre tagli dei tassi entro l'anno.Chiude su nuovi massimi storici la borsa di, con il, che avanza del 2,02%, proseguendo la serie positiva iniziata il 13 di questo mese, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,12%.Ottima la prestazione di(+2,12%); come pure, in netto miglioramento(+2,21%).In frazionale progresso(+0,72%); sulla stessa tendenza, in rialzo(+1,49%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,02%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,14%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,09%.Il rendimento dell'è pari 0,74%, mentre il rendimento delscambia 2,3%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -810,2 Mld ¥; preced. -1.758,3 Mld ¥)01:30: PMI manifatturiero (atteso 47,5 punti; preced. 47,2 punti)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,2%).