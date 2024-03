Positiva Tokyo dopo i record di Wall Street

Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Finale ancora al rialzo per la borsa disulla scia dei nuovi record messi a segno, la vigilia, da Wall Street. I listini statunitensi hanno proseguito della vigilia sulla scia della conferma da parte della Federal Reserve dell'intenzione di tagliare i tassi tre volte quest'anno. Si muovono in ordine sparso le altre piazze asiatiche che chiuderanno, più tardi, le rispettive sedute, dove si registra la pesante correzione della piazza di(-2,19%).L'indice giapponesesegna un guadagno frazionale dello 0,22%: i dati dall’inflazione nipponica - al 2,8% in febbraio - confermano le aspettative della Banca del Giappone (Boj) di una tendenza al rialzo dei prezzi.La piazza di, registra in calo dello 0,87%. Leggermente negativo(-0,2%).In moderato rialzo(+0,29%); sulla stessa tendenza, positivo(+1,49%).Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,42%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,34%.Il rendimento dell'scambia 0,74%, mentre il rendimento per ilè pari 2,3%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,2%)00:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,4%)00:50: Produzione industriale, mensile (preced. -6,7%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,3%).