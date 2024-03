Vendite a Tokyo, si guarda all'inflazione

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude in frazionale ribasso la borsa di, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi, le rispettive sedute.Sul listino giapponese ha pesato il, che ha colpito soprattutto i titoli legati all'export. A dare linfa alla valuta nipponica hanno contribuito le dichiarazioni del, che si è detto pronto a intervenire contro la debolezza della moneta, lanciando di fatto un chiaro avvertimento agli speculatori che continuano a scommettere contro la divisa del Paese.Intanto sul fronte macroeconomico, gli investitori restano in attesa dei nuovi dati macroeconomici sul fronte dell’inflazione in Giappone.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,99%, arrestando la serie di sette rialzi consecutivi, avviata il 13 di questo mese; sulla stessa linea, vendite diffuse su, che continua la giornata all'1,02%.Senza direzione(-0,2%); come pure, pressoché invariato(-0,09%).; si muove in rialzo(+1,49%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente. Seduta positiva per l', che avanza bene dell'1,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,72%, mentre il rendimento per ilè pari 2,33%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 1,4%; preced. -6,7%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 2,3%).