Technogym, Equita alza target price e conferma Buy

Equita

Technogym

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+3%) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, confermando la". La revisione del giudizio è arrivata dopo la pubblicazione dei risultati , con gli analisti che parlando di EBITDA adj. sopra le attese, utile impattato da oneri non ricorrenti e FCF robusta.Viene segnalato che è emerso un tono positivo del management durante la call: la società si è detta, alla luce di una raccolta ordini molto positiva, e ipotizzando un gross margin ancora supportato dal mix; Equita capisce che l'anno dovrebbe vedere un'considerato il confronto più sfidante sul 1Q e i benefici delle varie iniziative in corso, tra cui il lancio della nuova Technogym Check-up, il nuovo layout Technogym Universe, le aperture di negozi e costanti investimenti in marketing, digitale, team di vendita; la società è pronta a consideraredi alcune attività a monte della filiera, "messaggio non del tutto nuovo ma che ci appare ora più concreto".Il titolo tratta a "per un gruppo che vanta forti fondamentali (EBITDA margin circa 19%, cassa netta pari a circa 10% della mkt cap, FCF/EBITDA circa 50%) e crescite sostenibili (in particolare grazie a posizionamento nei club di fascia alta, esposizione alla crescente domanda per health longevity e prevenzione, forte posizionamento nel Middle East)".