Borse europee toniche. Milano inclusa

(Teleborsa) -, che confermano l'entusiasmo dell'avio per i conti trimestrali pubblicati da Nvidia, che hanno messo in secondo piano le indicazioni contenute nei verbali relativi all’ultima riunione del FOMC, braccio operativo della Federal Reserve, ovvero di possibili rialzi dei tassi di interesse, se l’inflazione rimarrà elevata. Sul fronte macro, migliorano le attività europee della manifattura e del terziario . Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,085. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,43%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 78,1 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +127 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,79%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,30%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,01%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,36%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 34.553 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.774 punti.di Milano, troviamo(+2,70%),(+2,15%),(+1,36%) e(+1,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,42%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,3%.Tentenna, che cede l'1,03%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,88%.Tra i(+4,20%),(+2,96%),(+2,58%) e(+2,48%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,90%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,71%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,67%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,64%.