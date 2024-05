Milano non si allontana dalla parità, allineata ai Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Sottoperforma, chiudendo in rosso, l'IBEX spagnolo, risentendo della debolezza di Risorse di Base ed Energie rinnovabili. Il sentiment di mercato è penalizzato daidopo i robusti dati macroeconomici degli ultimi giorni. Oggi, negli Stati Uniti ad aprile la stima preliminare degli ordini di beni ha sorpreso al rialzo, con una variazione di +0,7% m/m contro -0,8% atteso e +0,8% precedente.Sempre sul fronte della politica monetaria, le nuove dichiarazione da parte di membri del Consiglio direttivo dellaconfermano come il dibattito all'interno della banca centrale si sia spostato suldopo quello ampiamente atteso per il 6 giugno di 25 punti base.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,31%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,76%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +128 punti base, con ilche si posiziona al 3,84%.piatta, che tiene la parità, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,22%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.491 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 36.694 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,08%); come pure, consolida i livelli della vigilia il(+0,09%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 24/05/2024 è stato pari a 2,2 miliardi di euro, in calo del 12,93%, rispetto ai 2,52 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,89 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,81 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,17%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,86%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,69%. In luce, con un ampio progresso dell'1,64%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,76%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,75%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.di Milano,(+4,11%),(+3,32%),(+3,27%) e(+2,49%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,19%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,42%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,31%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,06%.