SOGES Group corre verso l'EGM. IPO in aumento di capitale

(Teleborsa) -

SOGES Group, PMI attiva nell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio, operante con il brand Places of Charme, annuncia di aver presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione alle negoziazioni delle sue azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan.



"Abbiamo deciso di quotarci sul mercato EGM perchè siamo convinti che questo percorso fondato sui principi di trasparenza, solidità ed efficienza sia la scelta ottimale per contribuire ad accelerare il nostro percorso di crescita nel settore dell’Ho.Re.Ca, punto di forza dell’economia reale del Paese", spiega Andrea Galardi, Co-founder e Amministratore Delegato della società, aggiungendo "con quest’operazione puntiamo a crescere acquisendo nuove strutture in gestione per esportare la nostra filosofia di accoglienza basata su experience e territorio non solo in Toscana, anche in tutta Italia”.

"Crediamo fortemente nel valore aggiunto e nei benefici insiti in questa operazione - sottolinea l'Ad - che rafforzeranno la nostra proposta sul mercato. Il nostro obiettivo è aprirsi ad una rete di partner che credono nel nostro progetto basato su un business model semplice, scalabile ed efficace, in un settore in forte crescita e ricco di opportunità, ma stanco e bisognoso di operatori solidi e professionali".



Il core business dell'azienda è rappresentato dalla gestione diretta di strutture ricettive di pregio (4 stelle o residenze d’epoca) localizzate perlopiù nel territorio toscano, tra Firenze e il territorio del Chianti, concesse in locazione/affitto dai proprietari. Le strutture gestite offrono una vasta gamma di servizi: dalla ristorazione ai centri benessere e relax, fino a quelli congressuali e alle esperienze sul territorio. Places of Charme comprende ad oggi sette delle otto strutture gestite: la Certosa di Pontignano, Art Hotel Villa Agape, Boccioleto Hotel Resort & SPA, Art Hotel Atelier, Borgo di Cortefreda, Villa Neroli e Podere Mezzastrada. Inoltre, il Gruppo gestisce anche il Park Hotel Chianti.



Nel corso degli ultimi cinque anni, la Società ha registrato una crescita costante del proprio business hotellerie, sia in termini di sales revenues che di soddisfazione della clientela, confermato dal raggiungimento di un CAGR 2019-23 del 37,3%. La clientela target è composta per il 75% da turisti internazionali, seguiti dai nazionali al 25%, con un’età media over 35, e un budget di spesa medio/alto.



SOGES ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 15,8 milioni (+36,4% rispetto al 2022), un EBITDA pari a 1,5 milioni (EBITDA margin pari al 9,2%) in crescita del +55,1% rispetto al 2022, ed un Utile Netto di 0,4 milioni. L’EBITDAR si è attestato a circa 3 milioni nel 2023 rispetto al dato consolidato 2022 pari a circa 2 milioni. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2023 è pari ad 3,4 milioni euro (debito netto).



L'IPO avverrà interamente attraverso un aumento di capitale, che sarà rivolto a investitori qualificati, investitori istituzionali esteri (esclusi Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti) ed investitori diversi. Le risorse saranno impiegate per accelerare il percorso di crescita nel proprio settore di riferimento, incrementando il numero di strutture in gestione e proseguendo nella valorizzazione di quelle già in portafoglio, di potenziare l'innovazione digitale e di rafforzare, infine, la struttura operativa continuando ad investire nel recruiting di nuove competenze e nella formazione del capitale umano della Società.



Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 2,25 euro e un massimo 2,75 euro per azione, per una valutazione pre-money della Società compresa tra 9 ed 11 milioni.



Alle azioni che verranno sottoscritte nell’ambito del collocamento privato, saranno abbinati gratuitamente i “Warrant SOGES GROUP S.p.A. 2024-2027” nel rapporto di 1 warrant ogni 1 azione ordinaria detenuta, validi per sottoscrivere le azioni di compendio in ragione di 1 azione di compendio ogni 3 warrant presentati per l’esercizio. L’ammissione alle negoziazioni è attesa per il 10 giugno.