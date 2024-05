Mercati asiatici positivi, focus sui dati macroeconomici

Tokyo

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutareimportanti.I dati sulla produzione industriale del hanno mostrato un sorprendente calo dello 0,1% ad aprile rispetto al mese precedente. L'indice della produzione industriale dellaè aumentato del 2,2% su base mensile ad aprile, superando le aspettative. I dati provenienti dalla hanno mostrato che il suo settore manifatturiero si è inaspettatamente contratto a maggio, con l'indice ufficiale dei responsabili degli acquisti che si è attestato a 49,5, da 50,4 di aprile.Seduta in rialzo per, con il, che avanza dell'1,14%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 9.416 punti (+0,37%).sale dello 0,11%.Buona la prestazione di(+0,9%); con analoga direzione, guadagni frazionali per(+0,25%). Consolida i livelli della vigilia(+0,21%); in denaro(+0,71%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Affonda sul mercato l', che soffre con un calo dell'1,50%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,1%.Il rendimento dell'è pari 1,07%, mentre il rendimento delscambia 2,33%.