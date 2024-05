STM, Vestager: "Bene ruolo Commissione UE in investimento a Catania"

(Teleborsa) - Sono "contenta che la Commissione europea abbia fatto la sua parte" nel contribuire all'per un investimento complessivo di 5 miliardi di euro. È quanto ha affermato lanel suo intervento all'evento organizzato dalla compagnia a Catania. "Attraverso questo investimento e collaborando con università e istituti di ricerca, con le PMI e con i fornitori provenienti da tutta l'Unione Europea, STMicroelectronics – ha proseguito Vestager – ha creato un cluster industriale molto importante. Non si tratta solo di un'azienda. Queste sono aziende che lavorano con aziende che lavorano con altre aziende. Ed è ovviamente per questo che siamo qui nella Valle dell'Etna, sull'Isola del Silicio. E sono felice che anche la Commissione abbia potuto fare la sua parte in questo straordinario progetto. Nell'ottobre 2022, la Commissione ha approvato i primi quasi 300 milioni di euro, di aiuti di stato per STMicroelectronics per costruire la sua prima linea di produzione di wafer in carburo di silicio utilizzando la tecnologia a 6 pollici o 150 millimetri. Questo è stato incluso nel piano di ripresa e resilienza dell'Italia e parzialmente finanziato nell'ambito del Next Generation EU. E il nuovo campus che celebriamo oggi fa esattamente parte di questo"."Inoltre è davvero importante sottolineare, – ha continuato– il ruolo che STMicroelectronics ha svolto nei due importanti progetti di interesse comune europeo proprio nel settore della microelettronica. Infatti, parte di ciò che vediamo oggi si basa sulla conoscenza e sull'esperienza derivanti da questo importante strumento europeo per l'innovazione all'avanguardia. Quindi, è fantastico vedere che qualcosa che è iniziato in Europa cresce in Europa e si espande in Europa. Sono anche molto felice, ovviamente, di dire oggi che la storia continua. Proprio oggi, la Commissione ha approvato poco meno di 2 miliardi di euro di aiuti di stato, contribuendo a questo totale di 5 miliardi di euro di investimento per questa nuova fabbrica di carburo di silicio. E come abbiamo sentito oggi, questa è veramente una novità assoluta. Una fabbrica su larga scala, completamente integrata, dal substrato al prodotto testato e assemblato, pronto per entrare, ad esempio, in un'auto". Quando l'investimento sarà completato, la produzione – ha detto ancora Vestager – "sarà di oltre 750mila wafer in carburo di silicio da 8 pollici all'anno, in parte consumando la produzione di substrati preesistenti. E aiuterà l'Europa con 51 milioni di moduli completamente integrati. Se non siete impressionati da questo, non so cosa possa impressionarvi".Tale investimento – come ha segnalato la Commissaria Ue alla concorrenza – guarda verso l'"Con questo investimento, penso che stiamo anche dimostrando che lavorando insieme, possiamo aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e minimizzare il rischio per le industrie in Europa. Perché ciò che accade qui è essenziale per molte altre imprese in Europa", ha detto Vestager, segnalando la centralità dei chip per produzioni che consentiranno "un futuro più digitale, per allontanarsi dai combustibili fossili e aumentare l'uso dell'elettrificazione". Si tratta – ha sottolineato Vestager – di una "tecnologia essenziale" per i prossimi 30 anni. "E ovviamente, – ha proseguito – in particolare per la mobilità elettrica: come sapete, un'auto elettrica può facilmente contenere più di 3mila chip, il doppio del numero di quelli che vediamo in un'auto normale". L'investimento – ha aggiunto la Commissaria Ue – mostra "che siamo sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo". Vestager ha inoltre voluto "ringraziare le autorità italiane, i governi, che hanno colto le opportunità e hanno fatto sì che questo fosse possibile. C'è un po' di finanziamento europeo qui, sì, ma – ha detto – il vero finanziamento proviene dal contribuente italiano, attraverso il governo italiano, che ha visto l'importanza di fare questo. E penso che questo dimostri una combinazione di visione politica con il know-how e l'impegno di STM per creare questo investimento in Europa. Ci sono altre aziende tecnologiche globali. STM è infatti anche un'azienda globale. Ma investono in Europa. Costruiscono in Europa. Creano un ecosistema che rafforza la nostra industria e il mercato unico. E penso che questo sia un ottimo esempio di come i soldi dei contribuenti siano utilizzati saggiamente in modo da beneficiare gli italiani, ma anche in modo da beneficiare tutti in Europa. E facendolo in modo da non distorcere la concorrenza"."Entro fine anno l'Italia raggiungeremo i 10 miliardi di euro di investimenti nel settore della microelettronica" ha dettovisitando insieme a Vestager il sito di Stm a Catania. Urso ha sottolineato la tappa storica della "costruzione di un impianto integrato di produzione di chip per dispositivi di potenza al carburo di silicio a Catania, in Sicilia"."Dobbiamo lavorare per sviluppare la cooperazione delle nostre imprese per far crescere campioni europei in grado di competere a livello globale. Questa – ha aggiunto– è una giornata storica, per la Sicilia che diventerà la terra del futuro, per l'Italia che si avvia a essere leader nella microelettronica, lo è per l'Europa che si avvia a far nascere campione europei, internazionali e competitivi nel mondo".