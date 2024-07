Mercati asiatici positivi, indietro la Cina. Attesa per la BoJ

Apple

(Teleborsa) -, in una settimana molto importante per la regione, con la riunione dellail 31 luglio e alcuni dati critici sull'inflazione di giugno e del secondo trimestre per la Reserve Bank of Australia.Le decisioni di politica monetaria interesseranno però anche Stati Uniti e Regno Unito. Sotto la lente degli investitori ci sono anche ledi, dopo settimane difficili per il tech.Deciso aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo del 2,13%, mentre, al contrario,perde lo 0,82%.è sulla parità.Ottima la prestazione di(+1,84%); come pure, sale(+1,29%). Positivo(+0,52%); sulla stessa linea, buona la prestazione di(+0,79%).Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,40%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,06%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 1,03%, mentre il rendimento delscambia 2,17%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,3%; preced. 3%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -4,2%; preced. 3,6%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,2 punti; preced. 50 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 51,8 punti).