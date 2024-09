Borse europee deboli. Focus su Job Report USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una seduta catalizzata dal dato sul lavoro USA, di agosto, in arrivo nel primo pomeriggio, considerato cruciale per le prossime decisioni della Fed sui tassi, il prossimo 18 settembre.Sul mercato valutario, cautela anche per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,111. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 69,46 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,52%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,40%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 35.717 punti.di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso dell'1,65%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,55%.Composta, che cresce di un modesto +0,65%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,61%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,70%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,69%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,59%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,28%.del FTSE MidCap,(+2,83%),(+1,88%),(+1,86%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,18%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,04%.scende dell'1,88%.Tra i dati01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,1%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso -0,4%; preced. 1,7%)08:00: Bilancia commerciale (atteso 21 Mld Euro; preced. 20,4 Mld Euro)08:00: Produzione industriale, annuale (preced. -3,92%)08:45: Partite correnti (preced. -2,5 Mld Euro).