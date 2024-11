Borse asiatiche in rosso. Tokyo in calo frazionale

Tokyo

(Teleborsa) - Le borse asiatiche hanno terminato le contrattazioni nel complesso negative, seguendo al ribasso Wall Street, dopo che il dato dell'inflazione USA in linea con le attese ha confermato la possibilità di un altro taglio dei tassi da parte della Fed il mese prossimo, mentre restano incertezza sul futuro a causa della politica protezionistica del Presidente eletto Donald Trump., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,48%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per, che ritraccia del 2,83%.Depresso il mercato di(-1,91%); senza direzione(+0,07%).In rosso(-0,15%); in moderato rialzo(+0,34%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,17%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,13%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,09%.Il rendimento dell'tratta 1,06%, mentre il rendimento delè pari 2,1%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,7%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,5%; preced. 5,4%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,2%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,1%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 1,4%; preced. -3,3%)05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,1%).