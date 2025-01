Banche centrali, la Bank of Japan apre le danze

(Teleborsa) - Archiviata una settimana all’insegna degli acquisti per i mercati finanziari mondiali, in cui si è assistito all'e ai suoi primi executive orders che lasciano intendere un approccio meno aggressivo delle attese sui dazi, l’attenzione degli investitori si concentra ora sulle banche centrali.In Giappone, la scorsa settimana, laha aumentato i tassi di interesse allo 0,50%, come ampiamente atteso, ma ha previsto un'inflazione più alta e una crescita più lenta negli anni a venire. Inoltre, ha avvertito che aumenterà ulteriormente i tassi, su livelli che non si vedevano in Giappone dal 1995.La, dopo le quattro riduzioni dei tassi di interesse decise nel 2024, si avvia a proseguire l‘allentamento in tema di politica monetaria anche nel corso del nuovo anno. Nella riunione in programma giovedì 30 gennaio, gli addetti ai lavori si attendono un ulteriore taglio del costo del denaro, che con ogni probabilità sarà di un quarto di punto, e gli analisti prevedono un secondo ribasso anche nella riunione di marzo.Sempre a fine gennaio ci sarà il meeting dellaavviata verso la decisione di lasciare inalterati i tassi di interesse, dopo che i tre tagli consecutivi operati nella seconda metà del 2024 hanno portato il tasso ufficiale nel range 4,25-4,50%.Per la decisione della Bank of England bisognerà aspettare la prima settimana di febbraio. Secondo gli analisti, il calo dell’inflazione spingerà l’istituzione centrale verso la strada dell’allentamento, con un taglio previsto di 25 punti base.