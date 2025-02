Prevalgono le vendite a Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di, sulla scia dell'apprezzamento dello yen e, dopo la chiusura mista del mercato azionario americano, in attesa, oggi, dei dati dall’occupazione negli Stati Uniti. Si muovono miste le altre principiali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponesechiude con un calo dello 0,63% mentre, al contrario, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dello 0,90% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Poco sopra la parità(+0,41%); in lieve ribasso(-0,58%).In moderato rialzo(+0,11%); senza direzione(-0,05%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,11%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,06%.Il rendimento dell'scambia 1,3%, mentre il rendimento per ilè pari 1,6%.Tra i datisui mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,4%)00:50: Partite correnti (preced. 3.352,5 Mld ¥)00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%).