Mercati asiatici in rialzo, balzo del tech con focus su AI

(Teleborsa) -, guidata da una Hong Kong in mezzo al crescente ottimismo per l'intelligenza artificiale. In particolare, spicca il balzo disulla notizia di una partnership strategica conper sviluppare funzionalità di intelligenza artificiale (AI) per iPhone in Cina.Aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,42%; sulla stessa linea, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,33%, e in aumento, che mostra un +0,83%.In netto miglioramento(+2,37%); sulla stessa linea, in frazionale progresso(+0,37%). Sulla parità(-0,25%); guadagni frazionali per(+0,55%).Rialzo marcato per l', che tratta in utile dello 0,75% sui valori precedenti. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,03%.Il rendimento dell'è pari 1,34%, mentre il rendimento delscambia 1,63%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)00:50: PIL, trimestrale (preced. 0,3%)05:30: Produzione industriale, mensile (preced. -2,2%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,3%)00:50: Bilancia commerciale (preced. 130,9 Mld ¥).