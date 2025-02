Positiva Tokyo con le banche. La Reserve Bank of Australia taglia i tassi

Tokyo

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta per la Borsa di, grazie al sostegno dei titoli bancari, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali con lache ha tagliato i tassi di interesse, per la prima volta da novembre del 2020.Ilsegna un rialzo dello 0,24%, mentre, al contrario, profondo rosso per, in netto calo dell'1,55%.In rialzo(+0,81%); con analoga direzione, poco sopra la parità(+0,61%).Consolida i livelli della vigilia(-0,34%); poco sotto la parità(-0,63%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,11%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato 0%. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'scambia 1,43%, mentre il rendimento per ilè pari 1,7%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -2.104 Mld ¥; preced. 130,9 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,3%; preced. 3,4%)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,6%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 48,7 punti).