Borse europee caute, bene Milano con rialzi STM e Leonardo

(Teleborsa) -. Sul fronte macroeconomico, è risultata superiore alle attese l'inflazione del Regno Unito nel mese di gennaio, mentre a dicembre è aumentato il surplus delle partite correnti dell'Area Euro. Tra le società che hanno comunicato i risultati questa mattina,ha annunciato un buyback da 2 miliardi di dollari dopo aver registrato un utile 2024 sopra le attese,ha aumentato la sua perdita netta nel 2024 ma sono tornati a crescere gli ordini,ha raggiunto un portafoglio ordini record di 77,8 miliardi di sterline.Nelle scorse ore, il presidente statunitenseha annunciato di voler applicare, aumentando i timori di una nuova escalation della guerra commerciale. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, funzionari di Stati Uniti e Russia si sono incontrati in Arabia Saudita per un primo incontro sulla fine del conflitto, senza l'Ucraina rappresentata. Entrambe le parti hanno concordato di "gettare le basi per una futura cooperazione" con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Waltz che ha commentato che la guerra deve essere conclusa in modo permanente e che si terrà una discussione sulle garanzie territoriali e di sicurezza.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,044. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,33%. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,85%.Invariato lo, che si posiziona a +108 punti base, con ilche si attesta al 3,58%. Continua il collocamento del BTP Più: il titolo a cedole crescenti e possibilità di rimborso anticipato dedicato alla clientela retail sta riscuotendo un buon interesse con ordini sopra i 9 miliardi di euro dopo due giorni.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,28%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,12%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,24%.Aumento per la, con ilche sale dello 0,69% a 38.821 punti, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 41.136 punti. In moderato rialzo il(+0,46%); senza direzione il(+0,1%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+5,23%). Buona performance per, che cresce del 3,63%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,39%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,35%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,26%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,21%. Tentenna, che cede lo 0,65%.di Milano,(+7,13%),(+4,18%),(+4,09%) e(+3,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,90%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,61%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,17%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,00%.