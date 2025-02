Com.Tel fa scintille (+20%) nel giorno del debutto su EGM

Com.Tel

(Teleborsa) -, società attiva nel settore IT che ha fatto ingresso oggi. Si tratta dellasul mercato ddomestico. Il titolo a fine mattinata vanta unsul prezzo di collocamento, attestandosi a 2,9 euro per azione.Da oltre 30 anni, Com.Tel è leader nell’integrazione di sistemi ICT in Italia per la trasformazione digitale delle imprese. La sua missione è offrire competenze consolidate e tecnologie innovative per organizzare connessioni globali, rendendo i dati accessibili ovunque e semplificando la gestione aziendale.Durante il collocamento,. La capitalizzazione di mercato è pari a 44,2 milioni, mentre il flottante al momento dell’ammissione è pari al 10,98%.La quotazione in Borsa è stata commentata con molto entusiasmo da, Presidente di Com.Tel, che parla di un "punto di arrivo" e "di partenza". "Un traguardo a coronamento di un percorso pluriennale - sottolinea - frutto di un impegno costante per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Al tempo stesso, l’ingresso sul listino non è che l’inizio. Vogliamo partire da qui per crescere, stringere nuove sinergie e metterci al servizio del sistema Paese per supportare la digitalizzazione"., parla di "un traguardo importante raggiunto grazie al lavoro di tutti, ma soprattutto il punto di partenza per la realizzazione dell’ambizioso Piano Industriale che la Società ha deliberato pochi mesi fa e che vede una forte crescita sia per linee interne che attraverso operazioni strategiche di M&A".