Borse asiatiche in ribasso con dazi Trump, tassi fermi in Cina

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che guardano aisulle importazioni di automobili, chip e prodotti farmaceutici (ha affermato che i dazi potrebbero essere implementati già dal 2 aprile, ma non ha specificato se saranno mirati alle importazioni da determinati paesi o saranno di ampia portata), oltre alla possibilità che la Federal Reserve mantenga i tassi più alti per un periodo più lungo (dai verbali è emerso che i banchieri centrali avrebbe preferito un ulteriore calo dell'inflazione prima di abbassare i tassi).Intanto, il tasso primario sui prestiti a un anno (LPR) della, un tasso di prestito di riferimento basato sul mercato, è rimasto al. Invariato anche l'LPR a più di cinque anni, su cui molti creditori basano i loro tassi sui mutui.Prevalgono le vendite a, con ilche termina la seduta con un calo dell'1,24%, mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,26%. Poco mossaIn ribasso(-1,32%); sulla stessa tendenza, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,65%. Leggermente negativo(-0,31%); sulla stessa tendenza, in rosso(-1,12%).Andamento negativo per l', che tratta con una perdita dello 0,90%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,17%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,03%.Il rendimento dell'scambia 1,44%, mentre il rendimento per ilè pari 1,7%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,6%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 48,7 punti).