Borse asiatiche positive, Hong Kong ai massimi in 3 anni con balzo di Alibaba

(Teleborsa) -, raggiungendo i massimi degli ultimi tre anni. Spicca il balzo di, dopo un significativo aumento degli utili nell'ultimo trimestre del 2024, guidato dalla crescita della sua divisione Cloud Intelligence e del settore dell'e-commerce.Sul fronte macroeconomico, l'a gennaio è salita al 4%, raggiungendo il livello più alto da gennaio 2023. L'inflazione core, che esclude i prezzi dei prodotti alimentari freschi, è salita al 3,2%, superando le aspettative degli analisti del 3,1% e segnando il massimo valore da giugno 2023.Seduta in leggero rialzo per il listino di(+0,26%), mentre, al contrario, giornata brillante per, che avanza dell'1,79%. Bene anche, che sale dello 0,86%.Ottima la prestazione di(+3,4%); pressoché invariato(+0,02%). Poco sotto la parità(-0,55%); sulla stessa tendenza, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,36%.Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,54%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,14%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,12%.Il rendimento per l'è pari 1,43%, mentre il rendimento deltratta 1,74%.