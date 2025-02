Borse europee positive in attesa delle elezioni tedesche. A Milano bene Campari e Poste

Standard Chartered

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Il focus degli investitori sui dati macroeconomici in uscita, mentre resta l'incertezza relativa alle scelte di Donald Trump in ambito commerciale e geopolitico. Sale l'attesa per le elezioni tedesche del weekend, che potrebbero avere un risvolto sul rilancio dell'economia in difficoltà.Poche indicazioni dalleha annunciato un buyback da 1,5 miliardi di dollari dopo un 2024 in crescita, mentreha aumentato e esteso i suoi obiettivi di margine operativo.Sul, a gennaio le vendite al dettaglio britanniche hanno sorpreso al rialzo , con un +2,1% m/m, così come a febbraio la fiducia dei consumatori inglesi, salita a -20 da -22, e il morale delle imprese francesi, migliorato a 97 da 96. In Italia, l'Istat ha confermato che l'inflazione a gennaio è aumentata dell'1,5% su anno. L'di S&P Global e Hamburg Commercial Bank per il mese ha mostrato un settore privato che continua a faticosamente a registrare un livello di crescita marginale della produzione, con un tasso di espansione invariato rispetto a gennaio.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2%. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 71,89 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +110 punti base, con ilche si attesta al 3,57%. Gli ordini per il nuovo BTP Più, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti retail), hanno totalizzato circa 14,9 miliardi di euro durante il collocamento, iniziato lunedì e terminato oggi alle 13.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,21%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,46%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 38.388 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 40.697 punti. Sale il(+1,2%); sulla stessa tendenza, positivo il(+1,42%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,55%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,64%. In luce, con un ampio progresso del 2,35%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,24%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,73%. Tentenna, che cede lo 0,73%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,56%.di Milano,(+5,66%),(+4,49%),(+3,49%) e(+3,36%).