Wall Street mista, rendimenti Treasury a 10 anni ai minimi da inizio anno

Nvidia

Home Depot

Krispy Kreme

SLB

PayPal

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

materiali

beni di consumo secondari

energia

telecomunicazioni

Home Depot

Wal-Mart

Amgen

Procter & Gamble

Intel

Amazon

Goldman Sachs

JP Morgan

Walgreens Boots Alliance

Keurig Dr Pepper

Regeneron Pharmaceuticals

Moderna

Tesla Motors

Marvell Technology

Intuitive Surgical

CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) -, mentre è in leggero aumento il Dow Jones. Pesa il rally dell'obbligazionario, con i(ai minimi da metà dicembre), dopo che la fiducia dei consumatori americani è diminuita più della attese a febbraio, secondo il sondaggio del Conference Board Gli investitori continuano a valutare le indiscrezioni secondo cui gli Stati Uniti stanno pianificando di, senza licenza, e Washington si sta consultando con gli alleati, tra cui Giappone e Paesi Bassi, per quanto riguarda i controlli sui chip in Cina.sarà domani al centro dell'attenzione anche per la pubblicazione della trimestrale, in un momento in cui gli investitori mettono in discussione l'ingente spesa del settore per l'intelligenza artificiale dopo l'avvento della cinese DeepSeek.Rimangono le preoccupazioni sul fronte commerciale, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha dichiarato ieri sera che isono "puntuali e nei tempi previsti", non citando direttamente tuttavia la scadenza del 4 marzo.Tra chi ha pubblicato iha rilasciato una guidance deludente nonostante un quarto trimestre in crescita, mentre tornata in leggero utile nel 2024 nonostante l'impatto dell'attacco hacker subito. Tra gli altriha comunicato un ritardo nel closing dell'acquisizione di ChampionX, mentreha confermato la guidance 2025 e rilasciato l'outlook a lungo termine con una crescita di oltre il 20% nell'EPS.Guardando ai, Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,24%, mentre, al contrario, si muove in retromarcia l', che scivola a 5.955 punti. In netto peggioramento il(-1%); con analoga direzione, in ribasso l'(-0,54%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,63%) e(+0,63%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,62%),(-1,54%) e(-1,39%).Tra i(+4,16%),(+3,53%),(+1,79%) e(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,75%. Scende, con un ribasso del 2,30%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,25%.scende del 2,08%.Tra i(+3,56%),(+3,53%),(+2,59%) e(+2,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,16%. Crolla, con una flessione del 5,08%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,34%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,02%.