Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Finale in forte ribasso per la borsa di, sulla scia della performance negativa messa a segno dal mercato americano, la vigilia, sui timori di su impatto commercio globale dopo le minacce dei dazi USA. Si muovono in ordine sparso anche le altre principali borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponesescivola del 3,07%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul mercato di, che continua la giornata in forte calo del 2,37%.Pessimo il mercato di(-3,08%); sulla stessa linea, in forte calo(-3,24%).In rosso(-1,37%); sulla stessa tendenza, in discesa(-1,2%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,04%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,11%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,08%.Il rendimento dell'scambia 1,37%, mentre il rendimento per ilè pari 1,78%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,9%; preced. 3,5%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -1%; preced. -0,2%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,9 punti; preced. 48,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 50,1 punti)00:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,4%)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 51 punti).