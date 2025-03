Listini cauti in avvio di settimana con focus su banche centrali e geopolitica

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La settimana sarà ricca di, tra cui la Federal Reserve (l'attenzione sarà rivolta alla comunicazione di Jerome Powell sui futuri tagli dei tassi e sulle proiezioni economiche), la Banca del Giappone e la Banca d'Inghilterra, che dovrebbero lasciare invariati i loro tassi di riferimento. Tra le altre, sono attesi invece interventi in Svizzera e Svezia.Oggi non sono in programmain Eurozona, mentre negli Stati Uniti saranno pubblicate le vendite al dettaglio di febbraio. L'Istat ha rivisto la crescita dell'indice dei prezzi al consumo di febbraio al +1,6% su base annua (da +1,5% del mese precedente), con la la stima preliminare che era +1,7%.Sul fronte geopolitico, il presidente degli Stati Unitiha annunciato cheper porre fine alla guerra in Ucraina.Rimane alta l'attenzione per quello che succede in, dove il governo entrante ha raggiunto un. Le concessioni ai Verdi includono un impegno per il fondo fuori bilancio a concentrarsi sulle iniziative green, con 100 miliardi di euro sui 500 miliardi di euro dedicati a questa causa. In materia di difesa, l'accordo mantiene l'esenzione della spesa superiore all'1% del PIL dal freno al debito, con una definizione ampliata per includere gli aiuti all'Ucraina e ai servizi segreti.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,97%), raggiunge 67,83 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +109 punti base, con ilche si posiziona al 3,88%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,29%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 41.050 punti. Leggermente positivo il(+0,36%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,21%).Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 3,00%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,84%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,84%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,80%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,72%. Tentenna, che cede l'1,20%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,56%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,90%),(+3,74%),(+3,51%) e(+3,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,34%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,39%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,15%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,38%.