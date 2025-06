Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato, in una seduta caratterizzata da volumi scarsi, orfane di Wall Street chiusa per la festività del Juneteenth.Oggi, come la vigilia, il focus degli investitori è sulle decisioni delle, in particolare sulla Banca d'Inghilterra che, senza sorprese, ha deciso di mantenere i tassi d'interesse fermi al 4,25%, a causa di un''inflazione ancora alta in Regno Unito. La Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha abbassato il tasso di 0,25 punti percentuali allo 0%, ribadendo la propria disponibilità ad agire all'occorrenza sul mercato dei cambi. La Norges Bank, la banca centrale della Norvegia, ha ridotto il costo del denaro dal 4,5% al 4,25%, affermando che le prospettive economiche sono incerte, ma se l'economia evolverà in linea generale come attualmente previsto, il tasso di riferimento verrà ulteriormente ridotto nel corso del 2025. Ieri sera, la Fed ha mantenuto invariata la politica monetaria al 4,25-4,5%, come ampiamente previsto. Il dot plot segnala ancora due tagli di 25 punti base nel 2025 e le previsioni sul PIL sono state riviste al ribasso.Nel frattempo, i mercati continuano ad osservare attentamente il possibile coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto tra Israele e Iran.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 3.366,4 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,16%.In salita lo, che arriva a quota +95 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,44%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,12%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,58%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,34%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,21% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 41.346 punti.di Piazza Affari, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,65%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,61%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,58%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,53%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,49%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,02%.di Milano,(+1,76%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,60%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,44%.scende del 3,14%.Calo deciso per, che segna un -3,11%.Tra i dati01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,6%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,6%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,2%; preced. -0,9%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,5%; preced. 5%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,2%).