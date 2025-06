Listini asiatici in rosso con escalation delle tensioni in Medio Oriente

Tokyo

(Teleborsa) -, con gli investitori preoccupati dell'dopo che la stampa statunitense ha scritto che gli Stati Uniti si stanno preparando per un potenziale attacco militare contro l'Iran. In particolare, un articolo di Bloomberg ha affermato che alti funzionari statunitensi si stanno preparando per un potenziale attacco contro l'Iran, probabilmente nel fine settimana. Ieri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di avere delle "idee", ma che avrebbe deciso "un secondo prima del dovuto".Sul sentiment pesa anche la decisione delladi mantenere invariati i tassi di interesse, con il peggioramento delle stime sull'economia USA, e l'avvertimento del presidente Jerome Powell sulla possibilità che l'inflazione legata ai dazi commerciali aumentasse quest'estate.Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,95%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse su, che continua la giornata all'1,00%.In netto peggioramento(-1,79%); pressoché invariato(-0,01%). Sui livelli della vigilia(0%); come pure, consolida i livelli della vigilia(-0,12%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido 0%.Il rendimento per l'è pari 1,44%, mentre il rendimento deltratta 1,64%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,6%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 49,4 punti).